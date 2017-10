Il prend la fuite à 190 km/h entre Charleroi et Chapelle-lez-Herlaimont et blesse 2 policiers: 3 ans de prison requis

Belga

Le tribunal correctionnel de Charleroi a examiné mardi un dossier d’entrave méchante à la circulation, de rébellion et de coups à l’égard de deux policiers. En 2015, le prévenu avait entamé une course-poursuite avec les forces de l’ordre entre Charleroi et Chapelle-lez-Herlaimont. Bloqué sur l’autoroute E42, il avait reculé sur les inspecteurs et les avait blessés.