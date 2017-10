Barrages Mondial 2018: l'Italie ira défier la Suède, la Croatie recevra la Grèce

Le tirage au sort des barrages de la zone Europe a livré son verdict ce mardi à Zurich, en Suisse. Deux très belles rencontres sont au programme : Suède-Italie et Croatie-Grèce.

Le tirage au sort des barrages de la zone Europe a été effectué ce mardi au siège de la FIFA, en Suisse. Le match entre la Suède et l’Italie constitue l’affiche de cette dernière étape avant la Coupe du monde 2018 en Russie. Les autres rencontres sont Irlande du Nord-Suisse, Croatie-Grèce et Danemark-République d’Irlande.

C’est sur une double confrontation que se disputera les barrages pour le Mondial russe. L’Italie, 2e de son groupe derrière l’Espagne, défiera donc la Suède, orpheline de Zlatan Ibrahimovic blessé au genou. A noter que la ’Squadra’ a remporté son dernier match contre les Suédois (1-0) lors de la phase de groupes de l’Euro 2016. Quadruple championne du monde, l’Italie n’a plus manqué un Mondial depuis 1958 et celui disputé en Suède.

La Grèce, issue de la poule des Diables Rouges, devra effacer les Croates d’Ivan Perisic si elle veut rejoindre la Russie en juin prochain. La Croatie a terminé 2e du groupe I, deux longueurs derrière l’Islande.

Quant à la Suisse, elle doit passer par les barrages malgré un très beau 27/30 dans le groupe B. En effet, la ’Nati’ a dû s’incliner devant le Portugal dans la ’finale’ du groupe et devra effacer l’Irlande du Nord, 2e de son groupe derrière l’Allemagne. Le 4e match mettra aux prises Danois et Irlandais.

Les matches aller auront lieu entre le 9 et 11 novembre alors que les rencontres retour se dérouleront entre le 12 et 14 novembre. Neuf nations européennes sont déjà qualifées pour le Mondial russe avec la Belgique, la France, le Portugal, l’Allemagne, la Serbie, la Pologne, l’Angleterre, l’Espagne, l’Islande et la Russie, pays hôte.