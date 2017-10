Hein Vanhaezebroeck avant Anderlecht-PSG: «J'attends de mes joueurs qu'ils se montrent»

Hein Vanhaezebrouck est apparu relativement détendu devant les journalistes. D’après le coach anderlechtois, cette confrontation sera riche d’enseignements. « Mon but, c’est d’essayer de mettre une philosophie en place et d’améliorer à chaque match cette philosophie et de faire des pas en avant. Et c’est ce que j’attends de mes joueurs demain. J’attends qu’ils se montrent. Ce sera intéressant de voir quels joueurs peuvent gérer des matches comme celui-là. »

L’ancien Gantois a aussi évoqué la richesse incroyable du noyau parisien. « Ils ont des moyens énormes. Quand tu vois les moyens qu’ils déploient pour acheter des joueurs, c’est impressionnant. Mais, d’un autre côté, Ils ont mis en place un noyau équilibré et étoffé. Ils n’ont pas qu’une seule vedette, ils ont plusieurs joueurs qui peuvent faire la différence. »

Interrogé aussi au sujet de la raclée subie par les Mauves face au PSG en 2013, Vanhaezebroeck considère l’équipe actuelle bien plus complète et imposante. « C’est une équipe au sujet de laquelle tout le monde est convaincu qu’elle peut gagner la Champions League. Cette équipe qu’on va affronter demain est encore meilleure que celle qui est venue jouer ici en 2013. Si Anderlecht a perdu déjà perdu 0-5 face à cette équipe, aujourd’hui, on peut s’attendre à pire encore. Mais j’ai confiance en mon groupe. On va quand même essayer de montrer quelque chose. »

Pour Adrien Trebel, la possession de balle sera un élément déterminant de cette rencontre. « Il faudra essayer d’avoir la possession de balle. C’est ce qu’on essaye de mettre en place depuis l’arrivée du coach. À nous de montrer de quoi on est capable. Il faudra faire ce qu’on fait aux entraînements et ce qu’on a fait vendredi en première période à Malines, c’est-à-dire avoir beaucoup de mouvements et ne pas avoir peur quand on aura le ballon. »