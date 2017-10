Vol à la Maison Croix-Rouge

Bien triste découverte faite lundi matin par l’équipe de la Maison Croix-Rouge de Tournai. Des vols et des actes de vandalisme ont été commis entre samedi et lundi matin. Les vitres des ambulances et du véhicule du plan catastrophe se trouvant à proximité du site ont été brisées. Pour entrer dans la Maison de Croix-Rouge, le ou les auteurs ont fracassé une autre vitre. « Le but n’était pas de vandaliser les lieux pour le plaisir, l’objectif était clairement de voler. À l’intérieur, il n’y a rien à voler. Nous n’avons pas de caisse qui contient de l’argent par exemple », a expliqué le chef de la Maison Croix-Rouge de Tournai, Sébastien Poliart. Le matériel médical se trouvant dans les deux ambulances a été dérobé et le véhicule du plan catastrophe a aussi été visité. Difficile de chiffrer le déficit, mais il s’agit évidemment d’une énorme perte pour la Maison Croix-Rouge. « Heureusement, l’équipe a bossé dur », poursuit Sébastien Poliart, « l’objectif, c’était de reprendre rapidement les activités. Nous devions assurer les ambulances et nos activités de prévention ». Continuer les actions sur le terrain, c’était bien là l’essentiel pour l’équipe de la Maison Croix-Rouge. Objectif atteint, malgré le mauvais coup de personnes malintentionnées.

Q.M.