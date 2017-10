Mouscron: la lutte contre les cambriolages se poursuit

Dans le pays entier, il y en a plus de 200... par jour ! Chaque jour, ce sont ainsi pas moins de 200 habitants qui constatent avec désolation qu’un ou plusieurs individus mal intentionnés se sont introduits chez eux pour s’en prendre à leurs biens.

La cité des Hurlus n’est malheureusement pas épargnée par ce phénomène. Même si les chiffres sont en baisse depuis maintenant plusieurs années, la dernière mise à jour réalisée ce lundi matin parle de 229 cambriolages encodés dans les bases de données de la police locale depuis le début de l’année 2017.

Ça diminue, oui, mais c’est encore trop ! Les services de police de Mouscron poursuivent donc leurs efforts dissuasifs et répressifs pour lutter contre ce phénomène. Au niveau préventif, la zone de police de Mouscron va d’ailleurs profiter de la campagne nationale « 1 jour sans », qui s’inscrit dans le cadre de la journée nationale d’action contre les cambriolages dans les habitations, pour proposer plusieurs actions de terrain et autres soirées d’information mises en place en collaboration avec les fameux Partenariats locaux de prévention (PLP) et le service communal des Gardiens de la Paix.

