Ligue des Champions: les supporters parisiens sous surveillance à Anderlecht

Le déplacement des supporters parisiens sera aussi très cadré. Un arrêté de police doit permettre aux forces de l’ordre belges « d’arrêter tout supporter parisien sans billet ou qui poserait problème » de mardi à jeudi, a indiqué le PSG sur son site internet lundi. Et « aucun véhicule individuel immatriculé en France ne sera admis aux alentours du stade ».

Les fans du Paris Saint-Germain seront observés et surveillés avec attention lors de leur déplacement à Anderlecht, mercredi lors de la 3e journée de la Ligue des Champions. En effet, depuis des affrontements qui ont émaillé les matches entre les deux formations il y a quelques années, il existe un contentieux entre certains supporters des clubs.

L’incident remonte « à l’automne 1992 », explique le sociologue spécialiste des supporters Nicolas Hourcade. « À l’époque, le hooliganisme parisien est à son apogée et il existe des groupes de hooligans forts autour des clubs belges. L’enjeu est de trouver des adversaires à sa mesure, et le PSG-Anderlecht en 1992 devient une occasion de se mesurer les uns aux autres », poursuit-il.

La rencontre, un 8e de finale aller de la Coupe UEFA, donne lieu à des incidents sérieux entre « des hooligans des deux côtés, très nombreux et très violents », avec « des forces de l’ordre pas totalement préparées ». Depuis lors, chacune des confrontations entre les deux clubs, qui ne sont séparés que par 3 heures de route, est suivie attentivement par les autorités des deux pays.

Le déplacement du PSG en Belgique mercredi est ainsi considéré comme un match à risque, et il est prévu que soit déployé un contingent de « spotters » français – des policiers qui connaissent bien les supporters parisiens et sont chargés de repérer d’éventuels fauteurs de troubles – plus important que pour un match classique.

Les véhicules des spectateurs « devront stationner sur le parking de Rekkem, situé à la frontière » française, au nord de l’agglomération lilloise, soit à une heure de route d’Anderlecht, expose le club. Puis départ en bus à partir de 18h00, sans arrêt entre la frontière et le stade Constant Vanden Stock, un trajet lors duquel « la colonne de bus sera escortée par des unités motorisées de la police belge jusqu’au stade », détaille encore Paris.