Un peu plus de 1.500 demandes d'asile enregistrées en septembre

Belga

L’Office des étrangers a enregistré 1.576 demandeurs d’asile au mois de septembre, annonce lundi le Commissariat général aux réfugiés et aux apatrides (CGRA). En ajoutant les 85 personnes arrivées via le processus de relocalisation et les 237 par le processus de réinstallation au cours du même mois, la Belgique a accueilli au total 1.898 demandeurs d’asile.