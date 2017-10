Une soixantaine d'emplois menacés chez Coca-Cola Belgique

Tant la production que la distribution et les services financiers peuvent être touchés par ces suppressions de postes. «Nous transformons notre organisation afin de rendre plus efficaces la production et la distribution de nos produits. Coca-Cola European Partners négociera dans les semaines à venir avec les syndicats afin de limiter les licenciements secs», a précisé le groupe.

Ce dernier compte des sites à Chaudfontaine, Gand et Anvers (production et distribution); à Heppignies et Hasselt (distribution); à Anderlecht (siège central) et à Londerzeel (service technique).