Ligue des Champions: De Bruyne et Man City face à Mertens et Naples, Tottenham et ses Belges au Real Madrid (direct à 20h45)

Ce mardi soir, le programme est pour le moins copieux.

Manchester City – Naples

Si rien ne prédit que ce choc sera totalement débridé, nous n’aurions pas pu rêver d’une meilleure affiche que ce match entre Manchester City et Naples. Deux formations qui régalent depuis le début de saison et, surtout, deux armadas offensives prêtent à lâcher les chevaux. Man City d’abord, brillant leader en Angleterre et reconnu coupable d’un véritable massacre samedi en Premier League face à Stoke (7-2). Depuis le coup d’envoi de la saison, les Citizens en sont à 37 buts marqués, soit le meilleur total européen avec le PSG. Un total qui n’est pas anodin au regard, notamment, des performances de Kevin De Bruyne (un but, 5 assists).

Depuis l’entrée en fonction de Maurizio Sarri en 2015, les Napolitains ont fait trembler les filets 200 fois en 84 matches, soit 2,38 buts par rencontre. Dries Mertens, qui a (ré)endossé le costume de buteur maison suite à la blessure de Milik, poursuit sur la lancée de son exceptionnelle saison 2016-2017 avec 9 buts et 5 assists en 12 matches. Mais avant un match capital en championnat face à l’Inter (samedi), reste à savoir dans quel état d’esprit vont se déplacer les Italiens.

Real Madrid – Tottenham

Moussa Dembélé s’est entraîné lundi soir avec son équipe Tottenham à la veille du duel face au Real Madrid mardi soir au stade Santiago Bernabeu lors de la 3e journée du groupe H de Ligue des Champions. Ce qui signifie que trois Belges pourraient fouler la pelouse, ce soir, Jan Vertonghen et Toby Alderweireld étant habituellement titularisés chez les Spurs.

Tous les autres matches en un coup d’œil