Dottigines : retour en fanfare pour Lucie Carton!

Les dix membres du groupe Lucie Carton reviennent pour deux dates exclusives à Dottignies ces samedi 21 et dimanche 22 octobre. Après avoir pris du recul avec la scène en 2012, la joyeuse bande revient donner de la voix à Dottignies, là où tout a commencé. « On va appeler ça un one-shot » résume Thomas Monserez, guitariste du groupe. « Revenir pour les 150 ans de la Fanfare, et jouer sur scène avec eux, c’était une invitation qu’on ne pouvait pas refuser. »

