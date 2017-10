Mouscron: une vingtaine d'exposants ce week-end, au Centr'Expo, pour tout savoir sur l'habitat

Vous souhaitez acheter, louer ou vendre une maison ? Voire même construire votre futur nid douillet ou rénover l’habitation que vous possédez déjà ? Au salon de l’habitat qui se tiendra ces vendredi 20, samedi 21 et dimanche 22 octobre, au complexe Centr’Expo, à Mouscron, il sera possible de découvrir toutes les facettes de l’habitat en un seul endroit. Toiture, électricité, sanitaire, chauffage, etc. Tous les secteurs permettant de réaliser des travaux à la maison seront également représentés.

