Pascal Smet porte plainte à la police et auprès d'Unia après des menaces

«Nous remarquons surtout depuis deux semaines un durcissement du débat, après la fermeture du viaduc Herrmann-Debroux», a expliqué le porte-parole de Pascal Smet à BRUZZ. Selon lui, les menaces proviennent surtout des milieux conservateurs et du lobby pro-voiture, et visent aussi souvent son orientation sexuelle.

Le site web d’informations donne un aperçu des menaces subies par le ministre sp.a depuis deux semaines: «Smet guillotine», «il faut éliminer ce type physiquement», «Make it look like an accident». «Y a-t-il un sniper? « ou «bloc en béton autour de son cou et hop», «sale pd» et «retourne en Flandre avec ton vélo sans selle» (sic).

Selon le porte-parole, l’intensité des menaces a augmenté ces deux dernières semaines. «C’est dû selon nous à la fermeture temporaire du viaduc Herrmann-Debroux. Une ambiance a été créée, principalement par le lobby pro-voiture et les milieux conservateurs, qui a fortement durci le débat.» Le ministre prépare une plainte pour aller la déposer mardi ou mercredi à la police.

Il a également déjà saisi le centre pour l’égalité des chances Unia contre les remarques et les menaces qui concernent son orientation sexuelle.