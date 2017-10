Disparition inquiétante d'un adolescent de 17 ans à Wervik

Belga

Un jeune garçon âgé de 17 ans, Steven Jacaton, a disparu à Wervik, rapportent mardi la police et la division de Ypres du parquet de Flandre occidentale. L’adolescent a quitté son domicile mardi à 07h30 et ne s’est plus manifesté depuis. Steven souffre d’autisme et ne peux faire face à une situation inconnue.