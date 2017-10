Le gouvernement fédéral a désigné les banques Citigroup, JPMorgan, Merrill Lynch et UBS pour accompagner l’entrée en Bourse de Belfius, a-t-on affirmé mardi soir au cabinet du ministre des Finances, Johan Van Overtveldt.

Plus tôt dans la journée, l’agence Bloomberg avait cité JP Morgan, Citigroup et Bank of America, ajoutant que l’entrée en Bourse devrait intervenir l’année prochaine.