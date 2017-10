Le Sedee s'offre de nouveaux robots pour désamorcer les bombes (vidéo)

Le Service d’enlèvement et de destruction d’engins explosifs (Sedee) s’est offert pour 5 millions d’euros de nouveaux robots pour désamorcer les paquets explosifs et les munitions conventionnelles de guerres. Les nouveaux robots seront actifs tant en Belgique qu’à l’étranger, a annoncé le Sedee mardi à l’occasion de la visite du ministre de la Défense Steven Vandeput à son quartier-général d’Oud-Heverlee.

Cet achat était, selon le ministre, nécessaire car le matériel actuel est vieillissant. Le nombre d’interventions du service de déminage a fortement augmenté depuis les attentats de Paris et s’élève aujourd’hui à quatre opérations par semaine. De plus, la nature même des engins explosifs a évolué, ainsi que les lieux d’intervention. C’est pourquoi il fallait une technologie plus mobile, légère et compacte afin que le personnel puisse travailler en toute sécurité.

Le Sedee a comparé quatre sortes de robots et en a acheté trois différents.

Les journalistes ont pu assister mardi à deux démonstration de ’Telemax’ et de ’Theodore’, qui était, lui, déjà utilisé. Non seulement le nouveau Telemax est plus léger (90 kilos au lieu de 300), mais il permet également une meilleure manipulation. Le nouveau robot peut également monter et descendre des escaliers, entrer et sortir d’un véhicule, ce qui n’était pas possible avec l’ancien modèle. Il peut aussi être déployé dans de petits espaces, tels que des avions et peut aussi tirer des coups de feu. Les trois modèles achetés ont leurs propres spécificités et pourront être utilisés dans des circonstances différentes.

