Préavis de grève à la police fédérale de la route du Hainaut pour le mois de décembre

Le préavis court du 1er décembre 2017 au 2 janvier 2018, a-t-il précisé. Selon le Syndicat libre de la Fonction publique, les policiers demandent l’engagement de 35 agents supplémentaires pour pallier le manque de personnel.

«Malgré diverses actions de sensibilisation concernant le manque d’effectifs à la police de la route du Hainaut, le personnel est exsangue. Un préavis de grève a été déposé pour le mois de décembre», a déclaré Philippe Bailly, président provincial du SLFP-Police.

«Notre cadre est de 103 policiers et nous en sommes actuellement à 62 effectifs, auxquels nous devons retirer les personnes malades de longue durée et les personnes en formation, souvent de longue durée. Ce qui nous réduit aujourd’hui à 49 policiers. Nous ne pouvons plus assumer actuellement d’autre mission que les accidents de la route», a-t-il expliqué.

Les policiers de la route hennuyers demandent dès lors l’engagement de 35 personnes supplémentaires dans les meilleurs délais. «Nous sommes conscients qu’il serait difficile d’engager 35 personnes très rapidement, d’un seul coup. Nous attendons des autorités et du ministre de l’Intérieur un échéancier concernant ces engagements. Pour l’heure, nos divers appels n’ont été ni entendus, ni écoutés», a poursuivi M. Bailly.

«Sans un engagement ferme, il nous est donc impossible d’assumer pendant le mois de décembre des missions supplémentaires de contrôle sur les axes nationaux et autoroutiers», a conclu le syndicaliste, soulignant que les polices locales ne sont, elles, pas concernées par ce préavis de grève.