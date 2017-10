La société Lactalis Nestlé Produits Frais, coentreprise des groupes agroalimentaires français Lactalis et suisse Nestlé, a lancé mardi une procédure de rappel de yaourts La Laitière commercialisés dans les magasins Système U et Casino, «en raison d’un risque de présence de morceaux de verre».

Le rappel vise un lot de yaourts «nature sucré sur lit de pêches», vendus depuis le 30 septembre avec pour date limite de consommation le 26 octobre, précise l’entreprise dans un communiqué.

Ces produits sont identifiés par le code barre 3023290007471 et l’estampille FR 53.054.005 CE.

Lactalis Nestlé Produits Frais demande «aux personnes qui en auraient acheté, et qui en détiendraient encore, de ne pas les consommer et de les détruire» et assure que «les autres lots et autres produits de la marque ne sont pas concernés».