Le préavis de grève prendra cours à partir du 1er décembre et se terminera le 2 janvier à 23h59 précises. Il a été décidé à cause d’un manque de plus en plus criant de personnel et d’une organisation de travail très compliquée.

« Certains nous reprocheront de donner un mauvais signal pendant les fêtes patronales et les réjouissances de fin d’année. Nous avons au contraire fait le choix du parler vrai. Arrêtons de dire que l’on multipliera les contrôles d’alcoolémie pendants cette période festive. Nous n’avons pas les moyens humains d’opérer ces contrôles », explique Philippe Bailly, président provincial hennuyer du SLFP Police.

