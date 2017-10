Unai Emery, coach du PSG: «Anderlecht est un grand club en Europe»

Alors qu’il se présente à Anderlecht avec une énorme pancarte de favori sur le dos, Unai Emery refuse d’estimer la partie de ce mercredi déjà gagnée : « Il faut respecter toutes les équipes, que ce soit en Ligue 1 ou en Europe. Quand j’étais petit et que je regardais le foot, je connaissais Anderlecht, qui est un grand club en Europe. Même s’il a mal débuté la saison, cela reste un grand club. Avec le renouveau d’un coach qui a gagné le championnat il y a deux saisons, l’envie et le fait de jouer devant ses supporters, Anderlecht aura à coeur de saisir cette opportunité de se montrer. »

Et pas question de penser au Clasico face à Marseille de dimanche : « Si on ne fait pas tout pour penser uniquement à Anderlecht, on n’est pas intelligent… On veut être protagoniste cette saison et pour cela, on doit être sérieux à chaque match. On veut imposer notre style de jeu et on travaille pour cela. Le RSCA est capable de jouer long de l’arrière, mais aussi de combiner au sol. »