Marquinhos avant Anderlecht – PSG: «Le même esprit qu'en 2013»

Capitaine en l’absence de Thiago Motta et Thiago Silva lors des dernières sorties, Marquinhos fait quant à lui presque figure d’ancien à seulement 23 ans. Il fait d’ailleurs partie des joueurs qui ont participé au 0-5 de 2013. Il estime toutefois que le match de ce mercredi n’aura rien à voir avec celui d’alors : « Ce soir-là, on avait eu un grand Zlatan, mais les deux équipes seront très différentes. On doit aborder ce match avec le même état d’esprit que celui de 2013 si on veut l’emporter. »

Et le Brésilien d’avouer que les compliments de Hein Vanhaezebrouck envers le PSG lui plaisent : « Je pense positivement et entendre que le PSG est la meilleure équipe du monde, ça me fait plaisir. Mais on doit continuer à répondre sur le terrain… »