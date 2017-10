Ligue des Champions: De Bruyne et Man City dominent Naples et Mertens (2-1, vidéos)

Si Kevin De Bruyne a délivré un assist, Dries Mertens a loupé un penalty lors de la rencontre entre Manchester City et Naples.

Manchester City – Naples

Après neuf minutes de jeu, le premier but tombait dans cette rencontre. Sterling concluait un mouvement bien orchestré, au départ. Il profitait ensuite d’un mauvais renvoi de la défense pour ouvrir la marque.

Quelques minutes plus tard, le centre de KDB, depuis le flanc droit, transperçait la défense. La balle terminait dans les pieds de Jesus qui faisait le break alors que le premier quart d’heure de jeu n’était même pas atteint.

Alors que les visités géraient leur avance, le Belge de Man City décochait une frappe qui terminait sa course sur la barre transversale. Quant à Mertens, il avait la possibilité de réduire l’écart sur penalty, mais sa frappe était repoussée par Reina.

C’est sur un penalty que Diawara faisait 2-1. Mais cela ne modifiait pas la donne : Man City s’impose 2-1.

Real Madrid – Tottenham

Alderweireld et Vertonghen ont ramené un excellent point de Santiago Bernabéu grâce à leur partage acquis face au Real de Madrid. Les Spurs se sont mis sur de bons rails sur un but contre son camp du défenseur français Raphaël Varane (28e, 0-1) avant de voir Cristiano Ronaldo réduire la marque sur pénalty (43e, 1-1).

Les autres matches

Dans l’autre match du groupe F, Feyenoord s’est incliné à domicile 1-2 face aux Ukrainiens du Shakhtar Donetsk. Une défaite qui place les Néerlandais à la dernière place du groupe F avec un zéro pointé, tandis que Manchester City poursuit son sans-faute avec neuf points en trois matches. Le Shakhtar et Naples occupent la 2e et 3e avec respectivement 6 et 3 points.

Sans Simon Mignolet, laissé sur le banc au profit de Loris Karius, les Reds de Liverpool ont déroulé sur la pelouse de Maribor. Malgré un large avantage à la pause à la suite des réalisations de Firmino (4e, 0-1), de Coutinho (13e, 0-2) et de Salah (19e, 0-3 et 40e, 0-4), Liverpool a continué à enfoncer le clou au retour des vestiaires. Firmino (54e, 0-5), Oxlade-Chamberlain (86e, 0-6) et Alexander-Arnold (90e, 0-7) ont scellé le score de la partie à 0-7 en deuxième période.

De son côté, le Spartak Moscou a fait plier Séville à domicile grâce à un succès sans appel 5 buts à 1. Une victoire qui permet aux Russes de rester au contact de Liverpool avec un total de cinq points pour les deux équipes. Derrière suivent, Séville (4) et Maribor (1).

Au sein du groupe G, les Monégasques, avec Youri Tielemans titulaire dès l’entame de la partie, ont fait la différence à la demi-heure de jeu via Radamel Falcao (30e, 1-0) avant de voir les Turcs de Besiktas revenir dans le coup grâce au doublé de Cenk Tosun (34e, 1-1 et 55e, 1-2). Le deuxième but de Tosun a contraint Leonardo Jardim a rempalcer Youri Tielemans à la 57e. Un changement qui ne changera finalement pas le court du jeu puisque Monaco s’est finalement incliné 1-2 au stade Louis II.

Prolifique en buts, la deuxième rencontre du groupe G s’est soldée par une victoire 3-2 de Leipzig contre le FC Porto. Au classement du groupe G, Besiktas trône en tête avec neuf points, devant Leipzig (4), Porto (3) et Monaco (1).

Même résultat dans l’autre rencontre du groupe H entre l’APOEL Nicosie d’Igor De Camargo, remplacé à la 62e par Mickel Pote et buteur à la 62e (1-0). Un avantage que les Chypriotes n’ont pas réussi à conserver sur l’égalisation de Sokratis (67e, 1-1). Le Real Madrid et Tottenham sont 1er et 2e avec 7 points, tandis que le Borussia et Nicosie ferment la marche avec un point chacun.