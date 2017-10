L’affaire Vanderlinden , ce violeur liégeois récidiviste qui a tué sa voisine, une étudiante de 23 ans, relance tout le débat sur la façon dont sont surveillés ces condamnés en liberté conditionnelle ou mis à la disposition du tribunal d’application des peines. Sa récidive et les failles de la police ne vont pas plaider en faveur des délinquants sexuels récidivistes, qui rêvent d’une libération conditionnelle. On pense par exemple à... Marc Dutroux .

Me Bruno Dayez, l’a annoncé l’été dernier : il va demander la libération conditionnelle de son client Marc Dutroux d’ici 4 ans. Le drame de Liège va-t-il le refroidir ? « Il serait dommage que cette affaire à Liège, dont je ne connais pas les détails, remette en question le principe de la libération conditionnelle », répond Me Dayez. « Le taux de récidive est moindre lorsque l’on sort de prison via une libération conditionnelle que lorsque l’on va à fond de peine. Donc, je poursuis ma mission pour Marc Dutroux. ».

Des experts indépendants pour l’examiner

Me Bruno Dayez nous annonce qu’il va demander tout prochainement à ce que des psychiatres extérieurs et indépendants puissent voir son client à la prison de Nivelles. « Afin de dresser un bilan psychiatrique de l’intéressé », précise-t-il. « Est-il en état de démence ? Est-il capable de contrôler ses actions ? Présente-t-il un danger ? Je ne me fierai pas au psychiatre de l’État, je veux une expertise indépendante, de deux psys au moins, qui me fassent un diagnostic sur sa dangerosité ».

