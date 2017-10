Après dissipation des quelques bancs de nuages bas, de brume et de brouillard, on bénéficiera d’un temps sec et ensoleillé. Dans l’ouest du pays, le soleil sera toutefois souvent voilé par de cirrus. L’après-midi, les champs nuageux y deviendront plus épais, et quelques gouttes ne seront alors pas exclues au littoral. Les maxima varieront entre 16 degrés en Ardenne et 21 degrés en Campine. Le vent sera faible à modéré, de secteur est à sud puis de sud à sud-ouest.

En soirée, la nébulosité sera encore abondante dans l’ouest du pays mais le risque de précipitations sera limité. Ailleurs, le ciel sera dégagé.

Pendant la nuit, il fera sec et peu à partiellement nuageux sur l’ensemble des régions. Un peu de brume ou quelques bancs de brouillard pourront à nouveau se former localement. Les minima seront compris entre 6 degrés en Hautes-Fagnes et 13 degrés en plaine, sous un vent faible à modéré de secteur sud-est.