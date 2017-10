Ce mercredi matin, un camion qui venait du contournement de Couvin a accroché les New Jersey du passage à niveaux de Frasnes. Ceux-ci se sont littéralement couchés comme des dominos sur une longueur de plusieurs centaines de mètres.

Alors que le premier camion s’est arrêté un peu plus loin, un second n’a pas vu que la berme centrale était couchée. Selon nos informations, le second bahut a roulé dessus, il a été déstabilisé et a terminé sa course en ciseau sur le bas-côté devant chez Thermic Distribution.

Ce dernier étant chargé de cailloux, le dépannage s’annonce périlleux.

Très rapidement, la chaussée a été fermée à la circulation et des déviations locales ont été mises en place.

En venant de Couvin: les voitures sont dirigées vers le contournement, sortie Petigny direction Nismes et Mariembourg, les camions sont redirigés vers la RN99 (Chimay).

En venant de Charleroi: les véhicules peuvent se diriger vers Frasnes (Récupérer la RN 5 à la Rue Longue haie ou la RN 99 via Boussu) ou vers Nismes.

Les pompiers de Philippeville et de Couvin sont sur les lieux ainsi que la police des Trois Vallées. On ignore actuellement s’il y a des blessés.