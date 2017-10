Belga

Le sucre provoque la croissance des tumeurs et rend le cancer plus agressif, ressort-il de recherches menées durant 9 ans par des scientifiques de l’Institut flamand de biotechnologie (Vlaams Instituut voor Biotechnologie - VIB), de la Katholieke Universiteit Leuven (KUL) et de la Vrije Universiteit Brussel (VUB), dont les résultats sont publiés dans la revue «Nature Communications».