MR et cdH remettent la pression sur Stéphane Moreau

Cela a commencé avec Ecolo qui ne veut plus envoyer d’administrateur au C.A. de Nethys tant que Stéphane Moreau s’y trouve. Cela continue aujourd’hui avec des pressions du cdH et du MR qui estiment à leur tour que Moreau doit partir.

Olivier Chastel, le président du MR s’est exprimé dans un communiqué ce mercredi matin. «Notre volonté est de remplacer les administrateurs qui siégeaient jusqu'à présent afin de rendre le conseil d'administration plus professionnel. En tout état de cause, dès ce soir, Stéphane Moreau ne doit plus y siéger », déclare Olivier Chastel.

Dimitri Fourny, le chef de groupe cdH au parlement wallon n’y va pas par quatre chemins non plus : « Stéphane Moreau doit quitter son poste le plus rapidement possible », dit-il.

La pression est donc remontée d’un cran sur