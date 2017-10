La Miss qui a survécu à l'attentat de Bruxelles

Les finalistes Miss Belgique sont actuellement en Egypte pour préparer la finale. L’occasion pour les filles de faire connaissance entre elles mais aussi de se raconter ses expériences. Et certaines d’entre elles ont vécu des choses que peu de gens vivent. C’est le cas d’Angeline Flor Pua, 22 ans, qui est Miss Anvers. Le jour de l’attentat à Zaventem, le 22 mars 2016, elle était présente à l’aéroport quand les kamikazes se sont faits exploser.

« Je travaillais comme aidante à l’endroit où on scanne les cartes d’embarquement », nous explique-t-elle. « J’étais là pour aider les gens à scanner. Quand l’explosion a eu lieu, je ne l’ai pas vue directement mais tous les gens ont commencé à courir vers l’endroit où je me trouvais pour essayer de s’échapper. Je garde toujours en tête l’image de cette maman qui a jeté son bébé de l’autre côté des portiques vitrés, avant qu’ils ne se referment, pour le mettre à l’abri », ajoute Angeline qui, du jour au lendemain, a décidé, suite à cette journée dramatique, d’arrêter son job à l’aéroport. Ceci dit, elle est restée dans l’aviation puisque la jeune femme, d’origine philippine, est aujourd’hui étudiante pour devenir pilote de ligne. Elle est en dernière année et pourra prochainement piloter un avion de ligne. Son rêve ? Travailler pour la compagnie Emirates et piloter le fameux A380.

Amie avec la fille de Lhermitte

Autre histoire hors norme, celle de Kimberley Hallaert, 18 ans, de Manage, qui va étudier, l’an prochain, la criminologie. Quand on lui demande pourquoi elle a choisi cette voie, elle explique que c’est lié à son passé. Son oncle a été assassiné à Waterloo en 1989 par le compagnon de sa nouvelle copine. « On ne parlait pas trop de cette histoire chez moi. Je l’ai découverte en tapant mon nom sur Google », explique Kimberley qui a été marquée, dans son enfance, par un autre drame : le quintuple infanticide commis par Geneviève Lhermitte, en 2007, à Nivelles, sur ses 5 enfants.

« Je faisais et je fais toujours mes études à Nivelles qui n’est pas très loin de Manage. La fille de Geneviève Lhermitte, Mina, 7 ans, était ma voisine de classe », explique Kimberley qui était proche de la petite victime et qui a donc décidé de s’orienter vers la crimino pour comprendre la psychologie humaine. « J’ai suivi tout le procès de l’affaire de mon oncle et tant cette histoire que la mort de Mina sont des événements qui m’ont bouleversée », ajoute la Miss qui entamera donc prochainement des études qui ont été inspirées par ce qu’elle a vécu.