Météo: encore de la douceur (21, 22 degrés jeudi) avant le retour d'un temps variable en fin de semaine

Mercredi après-midi, la Belgique jouira d’un temps sec et souvent ensoleillé malgré la présence sur l’ouest du pays de quelques voiles d’altitude, par moments plus denses. Quelques rares gouttes sont éventuellement possibles sur l’extrême ouest de notre territoire.

Les maxima seront doux et grimperont encore vers des valeurs comprises entre 16 degrés en Haute Ardenne et 20 à 21 degrés en région de plaine. Mercredi soir, le ciel restera donc généralement voilé par des cirrus tandis que sur l’ouest, quelques passages nuageux accompagnés d’une très faible risque de quelques gouttes persisteront temporairement. Dans le courant de la nuit, nous retrouverons un ciel étoilé dans la plupart des régions. Un peu de brume ou quelques bancs de brouillard pourront à nouveau se former localement. Les minima seront compris entre 6 degrés en Hautes-Fagnes et 13 degrés en ville, sous un vent faible à modéré de secteur sud-est.

Jeudi, la journée commencera par un temps sec et lumineux malgré la présence de voiles d’altitude. Ceux-ci s’épaissiront graduellement avant que des nuages moyens envahissent le pays depuis l’ouest. Quelques gouttes ou une petite ondée ne sont pas impossibles dans l’ouest du pays. Les maxima demeureront doux avec des valeurs comprises entre 17 degrés en Hautes Fagnes et 21 ou 22 degrés localement en plaine.

Vendredi, le ciel sera généralement très nuageux avec surtout dans la moitié est quelques faibles pluies.

Durant le week-end, une dépression sur les îles britanniques influencera notre temps. Il fera variable avec parfois de la pluie ou des averses, mais aussi par moment des périodes de temps avec des éclaircies.