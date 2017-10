Des cartes SIM spéciales pour 6.000 personnes ayant un rôle dans chaîne de la sécurité, en cas d'attentat

«Ceux qui ont dû faire face aux attentats du 22 mars 2016, savent que la communication n’a pas été optimale», indique le ministre de l’Intérieur, Jan Jambon. Ce nouveau réseau de communication à haut débit appelé «Blue Light Mobile» a été lancé par l’opérateur télécoms spécialisé des services de secours et de sécurité en Belgique, ASTRID. Le Centre de crise ainsi que 150 invités des services de secours et de sécurité ont participé à son lancement mercredi.

Lors des attentats à Bruxelles, le réseau de téléphonie mobile était totalement saturé et le réseau de communication qui permet aux services de secours de communiquer, ASTRID, était complètement dépassé. «L’application WhatsApp a permis aux services de secours de communiquer entre eux. La communication est essentielle lors de crises pareilles et nous avons donc trouvé une solution à ce problème», pointe M. Jambon.

Aux endroits où la couverture d’un réseau donné est absente, la tablette ou le portable de l’utilisateur bascule automatiquement au réseau offrant de la couverture à ces endroits. Les communications de données sont rapides, sécurisées et prioritaires.

Toujours joignable

«Le gyrophare bleu qui équipe les véhicules prioritaires dans le trafic est désormais également appliqué au réseau de la téléphonie. Les 6.000 personnes qui jouent un rôle clé dans la chaîne de la sécurité disposeront dès ce 1er novembre d’une carte SIM spéciale pour leur GSM, grâce à laquelle ils sont toujours prioritaires sur le réseau. Même en cas de saturation du réseau, avec une carte SIM spéciale, vous serez toujours joignable.»

Ces cartes SIM seront distribuées notamment aux acteurs des services de police, des services médicaux d’urgence, pompiers, aéroports, Défense, Villes, communes et provinces.

«Les organisations recevront un certain nombre de cartes SIM en fonction de leur taille. Chaque service pourra ensuite librement les distribuer au sein de sa structure. Les personnes qui n’ont pas accès au réseau ASTRID pourront désormais communiquer plus rapidement grâce à leur GSM, smartphone ou tablette», indique, directeur général du réseau ASTRID, Marc De Buyser. Le système appelé «Blue Light Mobile» n’a pas pour but de remplacer le réseau ASTRID. «’Blue Light Mobile’ ne remplace nullement le réseau radio existant d’ASTRID mais constitue un service complémentaire. Le réseau radio d’ASTRID reste le principal canal pour la communication vocale de groupe de tous les services de secours», souligne Marc De Buyser.

«La priorité revient pour l’instant à 5.300 ’décideurs’, dont la liste est validée au niveau politique. Le parquet, le Centre de crise et des partenaires s’y trouvent», selon un responsable du Centre de crise SPF Intérieur, Frédéric De Fays.