Une explosion a retenti ce mercredi vers 13 h 10 à Ondenval, un hameau de Waimes. Rue Manguê plus précisément, dans une maison de vacances qui appartient depuis plus de 40 ans à des ressortissants allemands.

Le propriétaire des lieux, âgé de 81 ans, et sa fille de 54 sont grièvement blessés. Les deux personnes s’apprêtaient à quitter la maison lorsque l’explosion a eu lieu. « On pensait que c’était peut-être lié à la citerne latérale mais ce n’est pas ça. Est-ce que c’est lié à la conduite dans le fond de la cave ? On ne sait pas encore ce qu’il en est », explique l’inspecteur principal Eddy Zune, de la zone de police Stavelot-Malmedy. Un expert en incendie a été désigné et se rendra sur les lieux jeudi matin pour déterminer les causes exactes de l’explosion.

Sur place, les services de secours ont trouvé les deux occupants de la maison, grièvement blessés, aux côtés de l’époux de la victime. Leurs jours sont considérés comme en danger. La dame a été conduite à l’hôpital universitaire d’Aix-la-Chapelle via l’hélicoptère de l’ADAC. Quant à son père, il a été emmené au centre pour les grands brûlés du CHU de Liège, précise la police.