Fermeture des cafés à Charleroi: la police juridiquement démunie

Agressions, bagarres, coups de couteaux ou de feu et même meurtre aux petites heures de la nuit… Un triste quotidien à Charleroi. Des faits récurrents qui sont souvent liés aux fermetures plus que tardives des cafés. Pourtant, un règlement communal les oblige à fermer à 2h le week-end… Sauf que celui-ci a été remis en cause par le conseil d’état et n’est plus valable. « Nous sommes démunis juridiquement », affirme la police.