Luingne : «on a brûlé mon passeport pour la liberté»

Dans l’incendie de dimanche soir à Luingne, Scott a perdu son scooter, son unique moyen de transport pour aller bosser, lui qui porte une prothèse au genou. Le Luingnois ne comprend pas qu’on ait volontairement incendié son deux-roues et accuse encore le coup.

« Ce scooter, c’était mon passeport pour la liberté » résume Scott Catrix, le malheureux locataire de la rue Jean-Baptiste-Decottignies. Son deux-roues, on y a mis le feu volontairement. Mais l’incendie ne s’est pas arrêté là et s’est vite propagé au hall de l’appartement. « Je n’explique toujours pas ce geste. Je suis très calme, limite casanier, je n’emmerde personne (sic). Pourquoi on m’en voudrait ? C’est un mystère. »

Scott porte une prothèse au genou, qui l’empêche de se déplacer à vélo. Sans permis, le scooter qu’il possédait représentait son unique moyen de transport pour se rendre au boulot ou faire ses tâches et sorties quotidiennes. Orphelin de son deux-roues, il se trouve désormais bien embêté. « Je ne me déplaçais qu’avec mon scooter. Maintenant qu’il ne reste plus que la carcasse. Je ne sais presque rien faire, je dépends complètement des autres… »

