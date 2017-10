« J’entends me concentrer pleinement, jusqu’au terme de la législature, sur l’action du Gouvernement fédéral », annonce Charles Michel dans son communiqué. « Ma fonction de Premier ministre et les défis auxquels nous sommes confrontés tels que la création d’emplois, le développement de notre économie, la promotion des investissements, la sécurité et les enjeux européens par exemple requièrent une disponibilité complète. Comme chef de Gouvernement, je veux également être le garant de la sérénité nécessaire pour le travail efficace au départ du Conseil des Ministres. Compte tenu du timing électoral – élections communale et fédérale ensuite, je fais donc un choix de clarté vis-à-vis des électeurs ».

Sur la proposition de Charles Michel, Françoise Pigeolet, actuelle Bourgmestre faisant fonction, a été désignée à l’unanimité pour mener la liste aux prochaines élections. Françoise Pigeolet est membre du Conseil communal depuis 2000 et Échevine de la ville de Wavre depuis 2003.