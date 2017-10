Une fusillade a éclaté mercredi dans la ville d’Edgewood, dans l’État du Maryland aux États-Unis, a indiqué le chef de la police locale sur Twitter. Les coups de feu ont été tirés à 9h30 (15h30 HB) sur le site de la zone commerciale Emmorton.

La police a fait état de 3 morts et plusieurs blessés. Des commerces et écoles aux alentours ont été fermés.

HAVE YOU SEEN HIM? Radee Labeeb Prince is suspected of killing 3 people, hurting 2 this morning in Edgewood, Md. https://t.co/E8PAjLoCwF pic.twitter.com/1OOjlctfHY