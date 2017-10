L'auteur de deux fusillades, dont l'une a fait 3 morts, arrêté après une chasse à l'homme aux États-Unis

« Le suspect a été localisé et il est en détention ! » a indiqué mercredi soir la police de Wilmington dans l’Etat du Delaware (nord-est).

Le suspect « armé et dangereux », identifié par les autorités comme Radee Labeeb Prince, avait pris la fuite à bord d’un véhicule immatriculé dans le Delaware voisin, où s’est produite une seconde fusillade. Les autorités n’ont pas indiqué s’il y avait eu des victimes à cette occasion.

La première fusillade s’est déroulée peu avant 09H00 locales (15H00 HB) à Edgewood dans le nord-est du Maryland, dans les locaux de la société Advanced Granite Solutions, spécialisée dans les plans de travail pour cuisines.

HAVE YOU SEEN HIM? Radee Labeeb Prince is suspected of killing 3 people, hurting 2 this morning in Edgewood, Md. https://t.co/E8PAjLoCwF pic.twitter.com/1OOjlctfHY — NBCWashington (@nbcwashington) 18 octobre 2017

Le shérif du comté de Harford a raconté dans une conférence qu’en arrivant sur place quatre minutes après avoir été prévenus, les policiers avaient découvert « cinq personnes présentant des blessures par balle. Trois étaient décédées ».

« Parler des motivations (du suspect) serait prématuré », avait-il déclaré. « Cela semble être une attaque ciblée contre cette entreprise » à laquelle le suspect est « associé », avait-il alors dit, sans autre précision.

Il avait brandi devant les caméras la photo du suspect recherché --un homme noir barbu- –, ajoutant qu’il avait un casier judiciaire et qu’il aurait utilisé une seule arme de poing.

We can confirm we on the scene of a shooting in the Emmorton Business Park. Multiple injuries reported. — Harford Sheriff (@Harford_Sheriff) 18 octobre 2017

Il a indiqué que l’homme recherché faisait partie des employés depuis environ quatre mois et qu’il était prévu qu’il travaille mercredi.

« Il y avait beaucoup plus de gens que les cinq sur lesquels il a tiré », a-t-il relevé, estimant que « s’il avait pu tirer sur davantage de gens, cet incident se serait traduit par davantage de pertes humaines ».

« Il y a encore beaucoup de questions sur l’incident qui s’est produit », a relevé M. Gahler, précisant que le suspect s’était rendu après le drame dans le Delaware, où une seconde fusillade s’est produite dans la ville de Wilmington.

La police de cette ville a diffusé un avis de recherche pour Radee L. Prince « en connexion à la fois avec une fusillade multiple tôt ce matin à Edgewood dans le Maryland, et une autre fusillade à la mi-journée aujourd’hui (…) à Wilmington ».

« Toutes les victimes et le suspect se connaissaient », a précisé la police de Wilmington, ajoutant que l’homme, dont elle a également diffusé la photo et celle du véhicule recherché, avait de la famille à Wilmington.

Une maison à laquelle il est « lié » a d’ailleurs reçu la visite de la police, a précisé M. Gahler.

Le site du tournage de la série américaine « House of Cards », installé dans le Maryland, avait été placé sous confinement à cause de la première fusillade, selon le magazine spécialisé Variety. Le producteur exécutif de cette série à grand succès Dana Brunetti a écrit sur Facebook qu’il y avait une « fusillade près du plateau de House of Cards ».