C'est tendance: de plus en plus de Belges réservent des vacances à la Toussaint!

De plus en plus de Belges choisissent de partir en vacances en avion lors des vacances de Toussaint. Le groupe TUI a enregistré ces trois dernières années une hausse de 10 %. « Un quart de personnes partant en vacances durant les saisons froides le fait en automne », explique Laura Van Waeyenberge de Thomas Cook. « Pour les vacances d’automne, 55 % des gens choisissent l’avion et 45 % la voiture ».

La demande est en hausse de 10 % en automne depuis plusieurs années, obligeant TUI à augmenter sa capacité en places d’avion disponibles. « Les prix attractifs des billets d’avion, le nombre de nouvelles destinations et la plus grande fréquence de vols sont les principales causes du fait que l’on vole toujours plus », explique Piet Demeyere, porte-parole de TUI Belgique. « Et les Belges sont pratiquement les seuls en Europe à pouvoir prendre une semaine de congés à cette période », ajoute Laura Van Waeyenberge de Thomas Cook.

L’Espagne reste la destination favorite chez TUI, suivi du Maroc, de l’Egypte et la Turquie. Quelque 54 % optent pour une destination sous le soleil espagnol. L’Egypte est la destination qui progresse le plus pour les vacances de Toussaint (+50 % par rapport à 2016). Et ces congés d’automne signifient aussi le retour en grâce de Djerba. La Tunisie récupère ainsi sa place dans le top 5 des destinations les plus populaires d’automne.

Chez Thomas Cook, ce sont les Iles Canaries qui occupent le premier choix des vacanciers qui prennent l’avion, suivies de l’Egypte (Hurghada), du Cap-Vert, de la Tunisie (Djerba) et de la Turquie (Antalya).

Il n’y a cependant pas que les destinations plus lointaines qui marchent. « Les courts séjours en voiture ont aussi la cote », explique-t-on chez TUI. « Tant la Belgique que les pays voisins tels l’Allemagne, la France et les Pays-Bas sont en vogue. En ce qui concerne les citytrips, Barcelone reste en tête des réservations, malgré l’actualité. Rome et Paris complètent le top 3 », précise encore TUI.

Chez Thomas Cook, ils notent la popularité importante des séjours en voiture en Allemagne, en France et en province de Hollande septentrionale. Les parcs d’attraction (chez nos voisins mais aussi en Belgique) ont également beaucoup de succès.

« Le budget moyen consacré à ces vacances d’automne reste stable : 1.100 euros par personne pour des séjours en avion, 500 euros quand on part en voiture et 250 euros pour un citytrip », affirme encore TUI.