Bruxelles: l'ex-homme d'affaires Jean-Claude Logé sort une nouvelle version de son livre interdit

L’ex-homme d’affaires belge, Jean-Claude Logé, sort une nouvelle version de son livre «Systemafric» dont la diffusion avait été interdite au printemps dernier. Une version expurgée des passages faisant l’objet d’une condamnation, mais aussi «plus amusante, mieux illustrée et plus moderne», selon l’ancien patron de la société Systemat aujourd’hui retraité.

Jean-Claude Logé et son « Systemafric 2.0 »

La première épouse du septuagénaire avait saisi la justice pour faire interdire la version initiale de l’ouvrage, car elle considérait plusieurs passages calomnieux et diffamatoires à son égard.

« Je dirais que le livre reprend mes pensées du matin sur le monde, organisées par thème et par dossier», a expliqué le manager de l’année 1996 lors d’une rencontre avec la presse, mercredi. Des dizaines de billets diffusés initialement sur Facebook ont ainsi été compilés. Son amour pour l’Afrique, son passé chez Systemat, son avis tranché sur la Belgique ou encore les religions y sont tour à tour épinglés.

Le livre, disponible en librairie dès le week-end, est accompagné d’un blog qui doit continuer à être alimenté par l’auteur.

Ancien milliardaire, Jean-Claude Logé a fondé la société Systemat en 1983. Il la quitte en 2011 et décide de partir vivre sa retraite au Sénégal avec sa seconde épouse, où il adopte une fille, ouvre une école maternelle et un orphelinat. Mais sa deuxième femme finit par lui faire vivre un enfer et il est contraint de quitter l’Afrique en 2016, ruiné, comme il l’a expliqué mercredi dans son langage mordant.