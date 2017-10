Ligue des Champions: doublé d'Eden Hazard avec Chelsea face à l'AS Rome

Après une soirée riche en buts mardi, la soirée de mercredi soir a été moins explosive. Eden Hazard en a tout de même profité pour marquer deux buts avec Chelsea face à Nainggolan et l’AS Rome.

Il n’y a pas qu’Anderlecht au programme ce soir ! Nous vous proposons ainsi de suivre toutes les autres rencontres en direct, en nous concentrant davantage sur trois affiches.

Qarabag – Atlético Madrid (0-0)

L’Atlético Madrid a été tenu en échec à Qarabag (0-0), en Azerbaïdjan, mercredi, dans le cadre de la troisième journée de la phase de poules de la Ligue des Champions. Les Colchoneros n’ont toujours pas gagné en Ligue des Champions cette saison. Le Diable rouge Yannick Carrasco est resté 71 minutes sur la pelouse.

En difficulté dans la première demi-heure, les Madrilènes avaient accéléré en fin de première période, se créant de multiples occasions et obligeant l’excellent Ibrahim Sehic à briller sur des tentatives de Carrasco (27e), Saul Niguez (36e) et Griezmann (39e).

En seconde période, Qarabag a réclamé un penalty pour un accrochage entre Diego Godin et Dino Ndlovu (75e), mais l’arbitre français Ruddy Buquet y voyait une simulation et excluait le Sud-africain pour un second carton jaune.

Bayern Munich – Celtic

Chelsea – AS Rome

Suivez l’évolution de tous les scores en direct

Les classements des groupes