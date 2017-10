Ligue des Champions: Qarabag surprend Carrasco et l'Atlético (0-0), Chelsea face à l'AS Rome (direct)

Il n’y a pas qu’Anderlecht au programme ce soir ! Nous vous proposons ainsi de suivre toutes les autres rencontres en direct, en nous concentrant davantage sur trois affiches.

Qarabag – Atlético Madrid (0-0)

Bayern Munich – Celtic (20h45)

« L’esprit d’équipe et la solidarité dans le vestiaire du Bayern Munich ne sont pas encore au niveau requis pour une formation de top niveau européen », a estimé le défenseur Mats Hummels dans une interview publiée mercredi par Sport Bild. En Europe, le Bayern Munich reste sur une défaite humiliante sur la pelouse du PSG. Qu’à cela ne tienne, l’équipe allemande peut faire un grand pas vers les qualifications pour les huitièmes de finale de la Ligue des Champions en cas de succès face au Celtic.

Chelsea – AS Rome (20h45)

Les Italiens peuvent-ils créer la surprise face à Courtois et Hazard ? Deux facteurs jouent en leur faveur : Chelsea vient de relancer à la surprise générale la lanterne rouge Crystal Palace, qui n’avait ni gagné, ni marqué de but cette saison avant de s’imposer contre le champion en titre (2-1) samedi. Et les Blues ont perdu leur métronome de l’entrejeu, N’Golo Kanté, blessé avec l’équipe de France et absent trois semaines. Bref, Courtois et Hazard doivent réagir ce soir ! Mais Nainggolan a envie de les enfoncer...

Suivez l’évolution de tous les scores en direct

Les classements des groupes