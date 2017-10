Mouscron-Standard: les guichets du Canonnier seront fermés le jour du match

La billetterie du Canonnier sera ouverte ce jeudi de 10h à 18h. L’enceinte mouscronnoise risque d’être sold-out vendredi. Toutes les places en catégorie 1 ont été vendues. Il reste encore des places dans le bloc M et dans la tribune debout.

Il est possible d’acheter des tickets via le lien suivant : il est possible d’acheter votre ticket en ligne ici : http://bit.ly/2kLGDi2