Anderlecht – PSG (0-4): plus réaliste, le PSG inflige une troisième défaite aux Mauves en Ligue des Champions

Anderlecht a débuté sa rencontre trois minutes trop tard et a fini la première période un petit peu trop tôt. Tout profit pour un PSG qui a profité de ses occasions pour faire le break.

Par rapport à l’équipe victorieuse vendredi à Malines (3-4), Hein Vanhaezebrouck n’avait apporté qu’un seul changement. Pour son premier match à domicile, il avait titularisé Sels dans le but à la place de Frank Boeckx. Le coach anderlechtois avait aussi opté pour un système offensif : 3-4-3. Mais de ce schéma tactique, on n’en parlait qu’avant le match… Car après moins de trois minutes de jeu, Mbappé, à la suite d’un mouvement orchestré sur le flanc droit, crucifiait Sels. La balle passait entre les jambes du gardien de but anderlechtois avant de filer dans les filets. 0-1, les Mauves prenaient ainsi un départ cauchemardesque dans cette partie.

Kums tentait ensuite de réagir, mais son envoi n’était pas cadré. Puis c’était au tour de Henry de tenter sa chance de sa tête, mais le keeper parisien captait la balle. Le dernier rempart du PSG remportait un duel important face à l’ancien attaquant d’Eupen juste avant le quart d’heure de jeu. Areola repoussait également la frappe cadrée de Teodrczyk. Il n’y en avait plus que pour le RSCA !

Le match était animé et une mauvaise passe en retrait de Dendoncker vers Sels prouvait que les visités devaient rester méfiants sur le plan défensif. D’ailleurs, avant la pause, Cavani concluait victorieusement la deuxième occasion du PSG. Le break était fait.

Le début de second acte était marqué par deux opportunités parisiennes qui, cette fois, ne faisaient pas mouche. Cavani poussait la balle au fond des filets à la 57e, mais il se trouvait en position hors-jeu. Dominés, les Mauves étaient enfoncés par une équipe parisienne qui était supérieure après le repos.

Ce qui devait arriver arrivait peu après l’heure de jeu. Sur un coup-franc, Neymar tirait violemment. Le mur anderlechtois se trouait et le Brésilien faisait 0-3.

On retiendra également la frappe sur la barre transversale de Henry à la 79e. Et évidemment le 0-4 de Di Maria alors qu’il ne restait plus que quelques minutes à jouer.