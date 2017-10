Énorme gaspillage à la SNCB: «Je regrette les millions perdus mais j'assume», affirme Sophie Dutordoir, la patronne du rail!

«Je regrette les millions perdus mais j’assume», a affirmé Sophie Dutordoir mercredi devant la commission infrastructure de la Chambre à propos de la décision de la SNCB de mettre un terme au développement du nouveau système informatique de vente des billets, annoncée vendredi dernier par L’Echo et De Tijd.

La SNCB travaille depuis 2012 sur le «New distribution system» (NDS), basé sur la technologie SAP, et certains de ses appareils y avaient déjà recours. Un retard important et un surcoût financier ont justifié l’arrêt brutal du NDS. La facture de l’échec représenterait entre 30 et 38 millions d’euros, selon les médias.

Cet échec s’ajoute à l’abandon, à la mi-septembre, du nouveau système de départ des trains (Dice), qui a coûté 11 millions d’euros.

«Ces projets étaient mal construits», a justifié Sophie Dutordoir devant les députés auxquels elle présentait mercredi ses priorités pour la SNCB. La CEO a rappelé que la SNCB mettrait désormais uniquement l’accent sur ses missions fondamentales. Elle a aussi taclé la situation du parc informatique de l’entreprise. «Il faut une réforme du département IT. La base est obsolète, les applications sont obsolètes et la manière dont les projets sont gérés est inacceptable. Aucune société sérieuse ne travaille de cette manière», a-t-elle dit.