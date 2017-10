Gerpinnes: le Délice du Jour (re)fait peau neuve

Du haut de ses 21 ans, le restaurant gerpinnois plébiscité par les critiques et les amateurs de bonnes tables n’en finit pas de rajeunir. Cuisine ouverte, couleurs lumineuses et ambiance chaleureuse, Fabrizzio Chirico et son épouse n’ont pas lésiné sur les moyens. De quoi accueillir encore plus et mieux, les amateurs de…délices.

Que de chemin parcouru depuis que Fabrizzio Chirico et son épouse Sanae ont repris cette adresse, il y a aujourd’hui 21 ans. D’une cuisine italienne familiale à l’époque, ils ont fait l’un des temples de la gastronomie hennuyère aujourd’hui. Et le titre de Jeune Chef de l’année au Gault&Millau en 2015 le confirme, le chef a encore du potentiel. Plutôt que de vouloir aller trop vite, il aime écouter et discuter avec ses clients pour permettre aux habitués de retrouver leur « madeleine de Proust » régulièrement tout comme aux nouveaux clients d’éprouver du plaisir dès la première visite.

Désormais, c’est donc depuis une cuisine ouverte que le chef envoie ses menus. Permettant ainsi à une partie de la salle (et aux privilégiés de la table d’hôte) d’admirer le chef à l’œuvre du début à la fin du service.

Une cuisine des 5 sens

Et on peut véritablement parler d’artisan cuisinier. Ici, pas de four à sonde, ni de Thermomix et autre Pacojet. Le chef a l’œil, l’ouïe, le toucher et l’odorat comme instruments de mesure des cuissons. Ici, le poisson se dore, la poêle chante, la graisse qui fond se hume, la viande s’attendrit…. Quant au goût, il affine les assaisonnements et ponctue l’envoi d’émotion. De quoi offrir du plaisir à chacun. Et si le lunch 3 services à 25 euros fait déjà le plein d’amateurs, les menus 6 services à 60 euros font, eux aussi, partie des références en termes de rapport prix-plaisir de la région. Et les clients désireux de découvrir toute l’étendue du talent du chef, n’hésitent pas à opter pour le menu signature (8 services à 75 euros) qui laisse carte blanche au chef en fonction des produits du jour.

Car oui, dans délice du jour, il y a aussi…jour. Et chaque matin, le chef travaille selon les arrivages et les commandes passées la veille. De la langoustine savoureuse à la viande juteuse sans oublier les légumes de saisons, et locaux, croquants comme on les aime. Et avec l’arrivée des beaux jours, la jolie terrasse/jardin avec un agréable petit plan d’eau offre une véritable oasis de calme et de sérénité bien à l’abri de la pourtant toute proche chaussée.

Endroit lui aussi très prisé pour les « soirées entre potes », la table d’amis, se trouve un peu à l’écart avec vue sur le jardin et peut accueillir jusqu’à 8 personnes autour d’une longue table de bois brut. De quoi passer de belles soirées (ou de beaux après-midi) dans une ambiance décontractée autour de plats soignés. Quant aux vins, une carte internationale, élaborée en collaboration avec les meilleurs fournisseurs du Royaume, permettra aux amateurs d’étiquette tout comme aux chasseurs de découvertes de se faire plaisir à des prix, eux aussi, d’amis.