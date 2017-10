Le directeur de l'Élysée (Mont-Saint-Aubert) après le conflit social: «on s'est foutu des résidents handicapés»

Les syndicats CNE-Setca ont obtenu gain de cause dans le conflit qui les opposait à la direction de l’Elysée, une maison d’accueil pour handicapés français adultes située au Mont-Saint-Aubert. Il n’y aura ni licenciement ni remplacement de travailleurs par des temps partiels . La direction renonce à son nouveau plan de réorganisation du travail qui était jugé trop contraignant par les travailleurs. La grève est levée, mais la rancoeur reste énorme dans le chef de la direction. Roland Raisin dénonce « un système »..

Les grévistes et les manifestants ont obtenu gain de cause.

C’est contraint et forcé que le directeur de l’Elysée a renoncé à son plan de restructuration du personnel et de réorganisation du travail. « Le conflit a dépassé le projet de notre institution », confie Roland Raisin. « Il a été politisé. Il y a d’autres agendas derrière comme les élections sociales. Même Rudy Demotte est venu fustiger l’Elysée à la barrière de notre établissement sans venir me voir alors qu’il avait 40 mètres à faire. M. Delannois a aussi critiqué l’établissement au Parlement fédéral sans avoir mon point de vue. Si demain je ferme, c’est 45 emplois que perd Tournai ».

