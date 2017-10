Estaimpuis : découvrir l'œnologie pour les 1 an de la cave à vins

Un an jour pour jour après l’inauguration de sa cave à vins, Pierre Martin veut marquer le coup. Le Néchinois organise, ce samedi 21 octobre, une petite soirée festive. De quoi partir à la découverte de l’œnologie ou, simplement, de passer un bon moment entre amis.

Inaugurée l’an passé, la cave à vins de Pierre Martin fête sa première année d’existence.

Le Néchinois lui, baigne depuis plusieurs années déjà dans ce milieu, après avoir été formé par son oncle, Jacques Delire : « Il m’a transmis cette passion » résume Pierre. « Lors des repas de famille, il ramenait toujours un coffre plein de bouteilles de vin. C’était une petite caverne d’Ali Baba. Nous, on goûtait et on analysait ses trouvailles. Ça m’a tout de suite plu. »

