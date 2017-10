Un record et une erreur de jugement pour l'ancien Anderlechtois Svilar

Actuellement à Benfica, Mile Svilar est rentré dans l’Histoire de la Ligue des Champions. L’ancien joueur d’Anderlecht, âgé de 18 ans, un mois et 21 jours, est devenu le plus jeune gardien de but à jouer en Ligue des Champions, ce mercredi soir, face à Manchester United. Mais il a également commis une erreur de jugement…