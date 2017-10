Commerce du sexe: un client belge sur cinq est insensible à l'exploitation des prostituées!

À l’occasion de la journée de lutte contre la traite des êtres humains, les résultats de la campagne européenne « A penny for your thoughts » de la Fondation Samilia ont été discutés mercredi à Bruxelles. Sur les 171 messages vocaux laissés après 2.660 appels reçus à Bruxelles en 22 jours, 18 % concernaient des clients qui maintenaient une demande de service sexuel après avoir été informés de la situation d’exploitation de la prostituée, 11 % étaient des messages agressifs, 60 % des encouragements et 11 % des interrogations sur l’objectif de la campagne.

Depuis début septembre, des affiches rouges avec une silhouette féminine, un prénom et un numéro de GSM ont été diffusées à Bruxelles, Paris (110 appels et 2 messages en 10 jours), Sofia (12 appels et un seul message en 30 jours), Bucarest (57 appels et 16 messages en 4 jours), Dublin (759 appels et 37 messages en 20 jours) et Lisbonne (169 appels et 16 messages en 30 jours). Le client qui formait le numéro en question tombait sur un répondeur où une victime de la traite des êtres humains racontait son histoire et invitait à laisser un message.

À Bruxelles, un profil Tinder et un compte sur 2emain.be ont été lancés. Deux grandes affiches ont ensuite été collées place Flagey et 39 affiches ont été déployées fin septembre à travers le réseau Stib.

Bruxelles est la ville qui a reçu le plus grand nombre de réactions. « A Bruxelles, la campagne a été lancée dans le métro au lendemain de celle sur le sugardating et elle a bénéficié du choc médiatique », remarque Céline Mélignon, chargée de communication pour la Fondation Samilia. « On a donc directement appelé les médias pour dévoiler les objectifs de la campagne, ce qui fait qu’on a eu beaucoup de personnes averties qui ont appelé pour laisser un message de soutien. »

Cette campagne vise à briser l’image luxurieuse répandue d’une prostitution de salon et à conscientiser les clients sur la réalité des actes commis. « La plupart des prostituées sont des victimes de la traite et on monte dans certains endroits à 90 % », souligne Viviane Teitelbaum, présidente du Conseil des femmes francophones de Belgique qui s’est exprimée durant les débats du jour.

« Il est dramatique que malgré les violences et les souffrances racontées par ces jeunes filles droguées, vendues ou dont les familles sont menacées, des hommes continuent à demander des services. On a de très jeunes filles avenue Louise prises dans ces réseaux. Quans on a parlé de construire un ’Eros Center’, des prostituées nous ont expliqué que les places étaient très chères dans ces établissements et donc accessibles à celles qui avaient un proxénète pour les payer. »