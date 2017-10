Donald Trump accuse l'ex-patron du FBI d'avoir «protégé» Hillary Clinton!

Le président républicain fonde ses accusations sur un courriel de l’ex-premier policier des Etats-Unis daté du 5 juillet 2016 et publié lundi par la police fédérale, qui l’a présenté comme un brouillon de la déclaration faite par M. Comey annonçant la fin de l’enquête visant Mme Clinton et l’exonérant de toute poursuite.

« Wow, le FBI confirme l’information selon laquelle James Comey a ébauché une lettre déchargeant Hillary-la-crapule bien avant que l’enquête n’ait été close », a lancé Donald Trump dans une salve de tweets, dénonçant une enquête dans laquelle Hillary « Clinton elle-même » n’a pas été interrogée. « Comey a déclaré sous serment qu’il n’avait pas fait ça – intervention évidente (dans l’enquête, ndlr) ? Où est le ministère de la Justice ? », dont dépend le FBI, a-t-il encore demandé.

As it has turned out, James Comey lied and leaked and totally protected Hillary Clinton. He was the best thing that ever happened to her!