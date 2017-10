« Il suffira d’un signe », chantait JJG. Pour Benjamin Maréchal, il a suffi d’une phrase lâchée en direct à son camarade Jérôme De Warzée. Un petit « le sort de cette émission racoleuse est réglé. Je vous en reparlerai en temps utile » et les passions se déchaînaient. Maréchal, évoquant son émission numéro un en radio, « C’est vous qui le dites », laissait-il entendre qu’il quitterait bientôt l’antenne ? On n’y est pas encore…

Contacté par nos soins, l’animateur vedette regrette l’ampleur prise par cette phrase lancée « en boutade, comme on le fait très souvent avec Jérôme ». Il ne s’expliquera pas davantage. Mais on a quelques pistes. On l’a beaucoup dit : « C’est vous qui le dites » déplaît à certains, en et hors les murs de la RTBF. Maréchal n’a pas que des amis à Reyers. Il était question, avant le début de cette saison – la 10 e , un chiffre qui appelle aussi le changement – d’imposer à l’animateur une « belle-mère ». Soit un œil d’expert, si possible provenant de la rédaction de la RTBF, qui aurait pour mission quotidienne de cadrer davantage « C’est vous qui le dites », afin de contrebalancer toute polémique. Difficile quand il s’agit d’une émission de débat…

Benjamin Maréchal aurait fait de la résistance jusqu’ici, désireux de ne pas transformer l’essence même de son émission à succès. Mais les pourparlers auraient repris à l’approche des élections de 2018 et en pleine renégociation du contrat de gestion de la RTBF. Maréchal bridé à la rentrée ou résistant jusqu’au bout ?