Lutte contre l'Etat islamique: la mission militaire belge partiellement suspendue en raison des tensions

L’armée belge a, tout comme son homologue allemande, partiellement suspendu sa mission de formation des forces kurdes, en raison des tensions croissantes entre le Kurdistan autonome et le gouvernement central irakien, a-t-on appris mercredi soir de source militaire.

La mission (d’entraînement, de conseil et d’assistance au profit de forces locales, ndlr) continue, sauf dans les zones contestées entre le gouvernement de Bagdad et celui d’Erbil, le capitale de la région autonome kurde, a indiqué un porte-parole militaire à l’agence Belga.

Dans cette région, la mission des militaires belges a été mise «on hold» (en attente), a-t-il ajouté, précisant des informations données antérieurement.

Cette mission, entamée en mars 2015 - mais alors uniquement à Bagdad - vise à «entraîner, conseiller et assister» (en anglais «Train, Advice ans Assist», TAA) à la fois les peshmergas, les combattants kurdes, et des membres des forces spéciales irakiennes. Baptisée opération «Valiant Phoenix» (OVP), elle se déroule désormais à la fois à Bagdad et dans le nord de l’Irak, mobilisant une quarantaine de militaires en tout.

Le ministère allemand de la Défense a pour sa part annoncé lundi soir avoir «temporairement suspendu» depuis vendredi la mission assez similaire des quelque 140 soldats de la Bundeswehr déployés dans le nord de l’Irak en raison de l’escalade militaire dans la région depuis le référendum d’indépendance de la région autonome du Kurdistan, le 25 septembre dernier - dont les resultats n’ont pas été reconnus par Bagdad.

L’armée irakienne a repris en 48 heures quasiment toutes les zones dont les combattants kurdes s’étaient emparés progressivement depuis 2003, notamment dans la province pétrolière de Kirkouk (plus au sud), infligeant un cuisant revers aux autorités du Kurdistan.

Depuis l’invasion de l’Irak par les Etats-Unis en 2003, les peshmergas s’étaient emparés progressivement de 23.000 des 37.000 km2 revendiqués par le Kurdistan autonome hors de ses limites administratives.

Cette crise, accompagnée de quelques accrochages entre les deux armées, a entraîné mercredi le report des élections présidentielle et législatives prévues le 1er novembre au Kurdistan.

«On ne s’en mêle pas», a précisé mercredi le porte-parole de l’armée belge à Bruxelles.

Mais dans les zones contestées entre le gouvernement irakien et celui du Kurdistan, l’activité de formation des militaires belges a bien été suspendue.